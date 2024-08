Avellino, Pazienza: "Siamo sulla strada giusta" Il tecnico ha presentato Udinese-Avellino, primo turno di Coppa Italia

"Non è una festa. Andremo a Udine per giocarci una gara importante, che dà possibilità di mettere altra benzina nelle gambe". Così Michele Pazienza si è espresso alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l'Udinese al Bluenergy Stadium: "Siamo ovviamente consapevoli del valore dell'avversario. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Metterò la formazione utile per fare qualcosa di importante anche nel secondo match di Coppa Italia".

"Il risultato con la Juve Stabia ha garantito autostima"

"Nella gara di domani qualcosa cambierò per fare valutazioni diverse. Nella sfida di Coppa Italia di Serie C ci saranno altre scelte, ma solo in quella settimana. Siamo sulla strada giusta per l'intensità proposta. Il risultato ci ha dato autostima. Le difficoltà saranno maggiori e dovremo aumentare diversi valori".

"Mercato? Manca un braccetto mancino"

"Sarà emozionante tornare a Udine e ritrovare un club che mi ha permesso di iniziare il percorso in A che poi ho tenuto stretta per anni. Il mercato? In difesa ci manca un braccetto mancino. Di reparto dovremo fare meglio. Dovremo alzare l'attenzione, ma questo vale per tutti i match".