Udinese-Avellino 4-0, Runjaic: "Giocato contro una squadra seria ed esperta" Il tecnico dei friulani presenta un dettaglio relativo a domenica scorsa

"Sono molto felice della nostra prima vittoria. Abbiamo fatto un duro lavoro nel precampionato e oggi abbiamo giocato contro una squadra seria ed esperta che ero andato a vedere di persona domenica scorsa". Così Kosta Runjaic ha commentato la vittoria dell'Udinese sull'Avellino con il finale di 4-0: "Abbiamo tenuto bene la palla, abbiamo fatto una partita solida e segnato dei bei gol. Brenner ha realizzato una rete importante, sono molto felice di lui, lavora in modo deciso in allenamento. Non è ancora al top, l’ho preferito a Samardzic perché ha fatto più sessioni di allenamento. Era importante partire con un successo e viverlo senza gli infortuni. Ora abbiamo dei giorni per preparare una partita contro una squadra di qualità come il Bologna. Ci prepareremo al meglio e andremo a giocare la nostra partita".