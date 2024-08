Ecco come riparte l'Avellino dopo il sipario sulla Coppa Italia Altra gara ufficiale prima dell'esordio in campionato a Picerno

Sipario sull'avventura nella Coppa Italia nazionale e passaggio immediato alla Coppa Italia di Serie C come già previsto dal calendario: l'Avellino attenderà la vincente della sfida Pontedera-Pianese per il secondo turno eliminatorio della competizione che vede la partecipazione delle squadre dei tre gironi di Lega Pro. Il primo turno eliminatorio si svilupperà tra oggi e domani, mentre il secondo turno è previsto tra sabato 17 e domenica 18, praticamente a 7 giorni dall'esordio in campionato. I lupi ospiteranno la vincente di Pontedera-Pianese al "Partenio-Lombardi" nella serata di sabato prossimo.

Il calendario dei lupi

Coppa Italia Serie C

2T) Avellino - Pontedera/Pianese (sabato 17/8 ore 21)

Serie C - Girone C

1) Picerno - Avellino (domenica 25/8 ore 18)

2) Avellino - Giugliano (lunedì 2/9 ore 20.45)

3) Avellino - A. Cerignola (domenica 8/9 ore 20.45)

4) Cavese - Avellino (domenica 15/9 ore 20.45)

5) Avellino - Latina (sabato 21/9 ore 20.45)

6) Turris - Avellino (martedì 24/9 ore 20.45)

7) Avellino - Foggia (domenica 29/9 ore 20.45)