Udinese-Avellino 4-0: equilibrio fino al 41', lupi fuori dalla Coppa Italia Brenner per l'1-0 all'intervallo, rigore al 4' della ripresa e cambia tutto al Bluenergy Stadium

Sipario biancoverde nella Coppa Italia nazionale: l'Avellino esce sconfitto dal Bluenergy Stadium con il risultato di 4-0 contro l'Udinese che trova il primo gol con Brenner solo al 41' dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio. Nella ripresa, aperta dal tocco irregolare di Armellino certificato dal VAR e dal penalty trasformato da Thauvin, emerge la differenza tra le due formazioni: a segno Lucca e Davis per il poker bianconero sui lupi.

Primo tempo

Pazienza punta su Iannarilli tra i pali, Cancellotti, Armellino e Frascatore in difesa, Tribuzzi, Sounas, Palmiero, Rocca e Liotti a centrocampo con Gori e Patierno in attacco. Al 3' arriva subito il giallo per Liotti, ma l'Avellino tiene bene il campo contro i friulani lungo il primo tempo dopo il tentativo di Thauvin al minuto 8 con l'ottima chiusura di Iannarilli. Il nuovo brivido biancoverde arriva al 26' con Lucca contro Iannarilli e la lettura di Frascatore a determinare il fallo di Brenner. Verso il finale della prima frazione di gioco i biancoverdi si presentano anche con forza in attacco, ma pagano il tentativo con lo sprint bianconero al minuto 41: giocata in tandem tra Brenner e Thauvin con il primo a battere Iannarilli in uscita. Il bacio al palo da parte del brasiliano vale l'1-0 e il vantaggio all'intervallo.

Secondo tempo

La ripresa si apre nel modo peggiore: cross e tocco irregolare da parte di Armellino. Scatena viene richiamato al VAR ed è calcio di rigore per l'Udinese. Thauvin realizza dal dischetto con Iannarilli vicinissimo ad annullare il tentativo (2-0 bianconero al 50'). Il penalty cambia gli equilibri, Palmiero sbaglia, di nuovo Brenner-Thauvin per Lucca che spara sotto la traversa il 3-0 al 58'. Pazienza inserisce D'Ausilio e Russo per Sounas e Patierno come prime rotazioni. Al 74' Okoye deve superarsi per cancellare il colpo di testa di Russo, entrato con qualità nel match. Per l'ultimo quarto d'ora dentro Cancellieri e Vano per Liotti e Gori. Anche D'Ausilio ha la chance per sbloccare i lupi in fase offensiva, ma la spreca a 7 dal termine (nel finale spazio per De Cristofaro). Al minuto 87 Samardzic allunga su Davis e il pallonetto della punta mette fuori causa Iannarilli (4-0): Udinese ai sedicesimi di finale, sipario sulla Coppa Italia nazionale per i lupi.