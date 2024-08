Coppa Italia di Serie C: tutti i risultati e le sfide del secondo turno Sprint verso la stagione regolare con i match della competizione riservata ai club di Lega Pro

Nella serata di ieri il sipario sul primo turno, ora testa ai prossimi match della Coppa Italia di Serie C. L'Avellino, già certo della partecipazione dal secondo turno alla competizione riservata alle squadre di Lega Pro, ospiterà il Pontedera, reduce dalla vittoria sulla Pianese, al "Partenio-Lombardi" nella serata di sabato. Il Benevento ha superato il Taranto con il finale di 6-0 e ospiterà il Potenza del direttore sportivo Enzo De Vito al "Vigorito". La Turris saluta la Coppa Italia di categoria con la sconfitta casalinga dopo i tempi supplementari contro il Team Altamura (1-3). Eliminazione anche per il Sorrento, battuto a Picerno con il risultato di 2-0, e per la Cavese (Trapani vincente al "Lamberti" con l'1-0 firmato Kanoute). Nel secondo turno sarà derby campano tra la Casertana e il Giugliano (falchetti da 2-1 a Terni dopo i tempi supplementari, tigrotti da 4-1 sul Campobasso sempre dopo i supplementari).

I risultati

Serie C - Coppa Italia

Primo Turno Eliminatorio

Ascoli - Gubbio 2-1

Virtus Entella - Alcione Milano 2-0

Pescara - Pineto 0-2

Picerno - Sorrento 2-0

Turris - Team Altamura 1-3 dts

Vis Pesaro - Arezzo 1-3

Benevento - Taranto 6-0

Latina - Perugia 1-4

Feralpisalò - Carpi 1-0

Giana Erminio - Juventus Next Gen 2-1

Legnago Salus - LR Vicenza 1-2

Lumezzane - Union Clodiense 1-0

Pro Patria - Pergolettese 1-0

Pro Vercelli - Lucchese 1-0 dts

Cavese - Trapani 0-1

Crotone - ACR Messina 1-0

Foggia - Monopoli 1-2

Giugliano - Campobasso 4-1 dts

Lecco - Milan Futuro 0-3

Potenza - Audace Cerignola 1-0

Rimini - Arzignano Valchiampo 1-0

Ternana - Casertana 1-2 dts

Albinoleffe - Sestri Levante 3-2

Atalanta U23 - Spal 2-1

Pontedera - Pianese 1-0

Renate - Novara 4-6 dcr

Triestina - Trento 0-1

Virtus Verona - Caldiero Terme 3-5 dcr

Il programma

Serie C - Coppa Italia

Secondo Turno Eliminatorio

Avellino - Pontedera

Caldiero Terme - Trento

Casertana - Giugliano

Lumezzane - Rimini

Novara - Milan Futuro

Picerno - Team Altamura

Torres - Albinoleffe

Trapani - Monopoli

Arezzo - Ascoli

Atalanta U23 - LR Vicenza

Benevento - Potenza

Catania - Crotone

Giana Erminio - Virtus Entella

Padova - Feralpisalò

Perugia - Pineto

Pro Patria - Pro Vercelli