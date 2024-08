Avellino-Pontedera: ecco quando si giocherà. Primo allenamento per Redan Ufficialità nel pomeriggio e attaccante in gruppo per la prima seduta settimanale

La gara Avellino-Pontedera, valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, si giocherà sabato con calcio d'inizio alle 21 allo stadio "Partenio-Lombardi". Nel pomeriggio primo allenamento per Daishawn Redan: contratto quadriennale per l'attaccante e finalmente a disposizione di Michele Pazienza. Domattina via alla prevendita biglietti per Avellino-Pontedera.

Il comunicato

Partirà domani mattina, martedì 13 agosto 2024, alle ore 09:30 la prevendita in vista del match tra Avellino e Pontedera che verrà disputato sabato 17 agosto 2024 alle ore 21:00 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino e valido per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C. Sarà possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Pontedera online, presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. Il botteghino del Partenio-Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: • martedì 13 e mercoledì 14 agosto dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00; • giovedì 15 agosto chiuso; • venerdì 16 agosto dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00; • sabato 17 agosto (giorno gara) dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 16:00 ad inizio partita.

I costi dei biglietti in promozione (da martedì 13 a venerdì 16 agosto) saranno i seguenti:

Curva Sud: • Adulti: 7 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 12 euro

I costi dei biglietti non in promozione (il giorno della gara) saranno i seguenti:

Curva Sud: • Adulti: 10 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 15 euro

I bambini nati dal 2019 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio".