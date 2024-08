Avellino: testa al Pontedera con Redan, altra pedina in arrivo Altri due allenamenti a porte aperte allo stadio "Partenio-Lombardi"

Daishawn Redan in gruppo da ieri pomeriggio e doppia seduta al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino con pubblico e stampa in Tribuna Montevergine. Da domani sarà ritorno a porte chiuse per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari verso la sfida in programma sabato sera (ore 21): i lupi ospiteranno il Pontedera per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C a poco più di una settimana dall'esordio in campionato, fissato per domenica 25 (ore 18) al "Curcio" contro il Picerno.

Enrici come ulteriore ingresso nella rosa

Primi allenamenti con i nuovi compagni di squadra per Redan e l'Avellino è pronto a definire un ulteriore arrivo. Patrick Enrici è sempre più vicino al club biancoverde. Il difensore classe 2001 è in uscita dal Taranto, condizionato dalla crisi societaria scoppiata in piena estate. La dirigenza irpina lavora anche alle uscite. Nel pomeriggio di ieri, con la supervisione di Marco Cossu e Gigi Molino, Jacopo Dall'Oglio, Michele Marconi, Erasmo Mulè, Manuel Ricciardi e Fabio Tito hanno proseguito la preparazione individuale: sono fuori dal progetto tecnico biancoverde.