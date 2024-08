Avellino: un difensore in arrivo. Ecco dove giocherà Ricciardi Lupi chiamati a sfoltire la rosa lungo il finale della sessione estiva di calciomercato

Patrick Enrici potrebbe essere l'ultima operazione in entrata per l'Avellino nella sessione estiva 2024. Appare tutto pronto per l'ingresso del difensore classe 2001, in uscita dal Taranto (il club ionico è in piena crisi societaria). Allenamenti a porte aperte terminati, dalle prossime ore sedute lontane da occhi indiscreti con lo sguardo rivolto al match di Coppa Italia di Serie C, il secondo turno che la squadra biancoverde vivrà contro il Pontedera sabato (ore 21) al "Partenio-Lombardi": sarà un ulteriore banco di prova per il gruppo allenato da Michele Pazienza verso l'esordio in campionato, fissato per domenica 25 contro il Picerno al "Curcio".

L'esterno capitolino vivrà una nuova sfida in B

Nel frattempo la dirigenza irpina ha la necessità di sfoltire la rosa. Manuel Ricciardi sarà un calciatore del Cosenza. Nel corso dell'estate, con la prospettiva di non essere certo della maglia da titolare per la fascia destra nel 3-5-2 biancoverde, l'esterno capitolino ha aperto all'uscita e dopo giorni di attesa ecco l'offerta dei rossoblu e la possibilità di giocarsi il jolly Serie B in carriera.