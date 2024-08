Avellino, Redan: "Perinetti mi ha proposto un grande progetto" L'attaccante neerlandese: "A Trieste ho fatto bene. Punto a confermarmi, anzi a fare meglio"

"Ho scelto Avellino perché la reputo un'opportunità, un buon progetto per il mio percorso". Prime parole da calciatore dell'Avellino per Daishawn Redan: "C'è l'ambizione di andare in Serie B e sono entrato in un club che in passato l'ha vissuta. - ha spiegato l'attaccante biancoverde - Sono pronto per affrontare questa avventura. Le mie caratteristiche? Amo attaccare lo spazio, mi metto a disposizione della squadra e gioco per i miei compagni. Avverto il feeling con i tifosi, la fiducia della piazza. Li ho incontrati, mi hanno dato il benvenuto".

"Obiettivo Serie B, daremo tutto"

"Puntiamo tutti alla Serie B e faremo di tutto per andarci. Sono reduce da una buona stagione a Trieste e punto a confermarmi, anzi a fare meglio. Il calcio italiano? È diverso, ma vale tantissimo per il mio step di crescita. Perinetti? È stata la prima persona che mi ha contattato tramite il Venezia. Mi ha proposto un grande progetto e per questo ho accettato la sfida. Ai tifosi dico che daremo tutto in ogni partita e aiuterò i miei compagni".