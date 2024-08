Agostini: "Ho visto l'Avellino che mi aspettavo: esperto e di qualità" Le parole del tecnico e di Guidi al termine del match del "Partenio-Lombardi"

"Avevamo di fronte un avversario forte come visto per 60 minuti. Volevamo una partita d'attenzione per evitare i rischi". Così Alessandro Agostini si è espresso al termine di Avellino-Pontedera: "Abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo. Siamo andati vicini al passaggio del turno. Sono soddisfatto per quanto fatto. - ha spiegato il tecnico dei toscani, eliminati dalla Coppa Italia di Serie C dopo i calci di rigore - L'Avellino? Ho visto la squadra che mi aspettavo, con qualità ed esperienza. Ho chiesto alla mia squadra di tener botta all'inizio. Mi aspettavo una partenza simile, poi siamo stati bravi lungo il match. Calvani? Lo conosco, so le sue qualità, le ha dimostrate e abbiamo anche altri due portieri di qualità. Avrò problemi, quindi, nella scelta. Le ambizioni sono semplici. Voglio vedere quanto messo in campo questa sera per tutto il campionato".

"Sono soddisfatto della mia prova, ma soprattutto per quanto espresso dalla squadra. - ha aggiunto il centrocampista del Pontedera, Matteo Guidi - Sapevamo il valore dell'avversario. Tocca rifarci subito sin dalla prima giornata di campionato. Abbiamo saputo soffrire. Gli attaccanti dell'Avellino sono stati bravi. I nostri difensori, quelli esperti, ci danno i giusti consigli".