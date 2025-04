Avellino in B, De Luca si congratula con Nargi e apre sui lavori allo stadio Occorre l'accelerazione in estate per l'adeguamento dello stadio alla Serie B

Nelle scorse ore il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è congratulato con il sindaco di Avellino, Laura Nargi, per il ritorno della squadra biancoverde in Serie B. Il Governatore ha rimarcato il valore del risultato conseguito dai lupi con la promozione in Cadetteria ed ha aperto ad una interlocuzione in ambito regionale per i lavori di adeguamento al "Partenio-Lombardi". L'impianto sportivo di contrada Zoccolari ha bisogno di alcuni interventi per ottenere l'omologazione e ospitare le sfide casalinghe dell'Avellino nella prossima stagione di Serie B. Anche la Regione Campania è disponibile ad affrontare la tematica relativa ai lavori con l'Ente di Piazza del Popolo, attiva con la proprietà del club biancoverde alla ricerca della soluzione utile per rispondere alle esigenze nate con la promozione della squadra allenata da Biancolino.