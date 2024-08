Avellino, D'Ausilio: "Voglio portare questa piazza dove merita" "Penso che dovremo pensare a noi, al nostro percorso"

"Come detto anche in ritiro, Sounas è un giocatore tecnico, molto forte. Ci troviamo tutti bene. Col Pontedera non ho visto tensione. Abbiamo fatto bene per 60 minuti e dovevamo essere più cattivi sottoporta. Senza gol non si vince. Comunque c'è stata la prestazione". Michele D'Ausilio ha raggiunto Venticano in compagnia di Leonardo Marson e Giorgio Perinetti.

"Lo dico dal primo giorno. Voglio vincere qui"

"Non avverto pressione. Spero di vincere il campionato con l'Avellino. Lo dico dal primo giorno. Voglio portare questa piazza come merita. Il ruolo di mezzala? Il mister mi vede lì. Se cambierà modulo e cambierò ruolo io sarò lì pronto per rispondere alle sue scelte. L'esordio? Siamo già pronti. Non vediamo l'ora e l'obiettivo è quello lì, vincere il campionato. Non vivo di ricordi. Quanto accaduto l'anno scorso è il passato. Andremo a Picerno con l'obiettivo di vincere. Penso che dovremo pensare a noi, al nostro percorso. Ci sono le rivali, ma a noi tocca pensare al nostro cammino".