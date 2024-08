Picerno-Avellino, Pazienza: "Pronti e determinati. Su Sannipoli..." La conferenza stampa del tecnico biancoverde verso l'esordio in campionato

"Andando oltre qualche problemino fisico, la squadra arriva pronta e determinata all'esordio in campionato". Così Michele Pazienza in conferenza stampa al "Partenio-Lombardi" verso la prima giornata del girone C, la gara contro il Picerno al "Curcio", in programma domenica (ore 18): "Saremo su un campo ostico. Nella passata stagione è arrivata lì probabilmente la prestazione più brutta. Tabù della prima giornata? Speriamo di annullarlo. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino - Gli infortuni? Tribuzzi dovrà stare fermo almeno un mese, ma ovviamente speriamo di recuperarlo quanto prima. Toscano e Benedetti non sono al top. Rigione sta bene e poi valuterò tutto nella rifinitura. La fascia destra? Non c'è Tribuzzi, gioca Sannipoli, ovvero il cambio naturale".

"Conta il dare tutto in ogni situazione"

Nella serata di ieri Marco Armellino ha certificato la necessità di considerare l'intera rosa e non il singolo all'interno del gruppo: "Quanto detto è fondamentale. - ha aggiunto Pazienza - I calciatori impiegati devono dare il massimo per la causa. Può succedere di tutto, siamo esseri umani, ma di base il concetto da esprimere è legato al dare tutto per questa maglia. Ieri sera i tifosi hanno dimostrato la loro passione e chiarito a tutti l'importanza di giocare in questa piazza".

"Patierno? Ci sarà"

"Patierno non è al top, si porta dietro un fastidio al ginocchio dalla parte finale della scorsa stagione. Nella prossima settimana proveremo a capirne di più, ma intanto è disponibile. Forzerà come già fatto tante volte e proveremo a tirare il massimo da ciò che ci può dare".