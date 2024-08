Picerno-Avellino 4-1: tabellino e voti dei lupi, subito flop all'esordio Il debutto nell'era D'Agostino resta un tabù e la prova del "Curcio" regala tantissimi dubbi

Un gol per il blackout, ma anche prima del vantaggio Picerno firmato da Pagliai l'Avellino aveva creato ben poco al "Curcio". Alla rete subita al 20' della ripresa ecco il via a una fase negativa con una ripresa horror e un debutto da ko per 4-1 che ha creato imbarazzo, come sottolineato da Pazienza nel post-gara.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Prima Giornata

Picerno - Avellino 4-1

Marcatori: 20' st Pagliai (P), 30' st e 42' st Volpicelli (P), 46' st Gori (A), 50' st Vitali (P)

Picerno (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Pitarresi; Energe (17' st Vitali), E. Esposito (29' st Cecere), Petito (17' st Volpicelli); Santarcangelo (29' st Maiorino). All. Tomei. A disp. Merelli, Seck, Franco, Ragone, Santi, Papini, Colaci, Cardoni

Avellino (3-5-2): Iannarilli 4,5; Cancellotti 5, Rigione 4, Frascatore 4; Sannipoli 5 (24' st Gori 6,5), Sounas 5 (34' st Redan 5,5), De Cristofaro 4,5, D'Ausilio 5 (17' st Toscano 5), Liotti 5 (24' st Cancellieri 5); Russo 5,5, Patierno 5 (34' st Vano st). All. Pazienza 4. A disp. Marson, Guarnieri, Benedetti, Llano, Rocca, Fusco

Arbitro: Turrini

Ammoniti: Patierno (A), Santarcangelo (P), Frascatore (A), Maiorino (P), Guerra (P)

Recupero: 4' pt, 6' st