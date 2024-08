L'Avellino saluta Pane, ecco dove giocherà e la modalità della cessione L'estremo difensore di Acerra era nella rosa biancoverde dal 2020

L'Avellino saluta Pasquale Pane. L'estremo difensore è stato ceduto in prestito al Team Altamura e sarà, quindi, avversario dei lupi nella stagione 2024/2025. Trasferimento a titolo temporaneo per Pane, in biancoverde dal 2020 e con 45 presenze all'attivo con il club irpino. Il Team Altamura ha esordito in campionato con la sconfitta rimediata a Crotone (2-0), ma reduce da un doppio 3-1 esterno su Picerno e Turris con la squadra qualificata per gli ottavi di Coppa Italia di Serie C. I gironi d'andata e ritorno si chiuderanno proprio con la sfida Team Altamura - Avellino (andata il 15 dicembre, ritorno il 27 aprile).

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo al Team Altamura, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pasquale Pane. La società augura al giocatore le migliori fortune in vista della prossima stagione".