Avellino: solo 1-1 con il Giugliano, pioggia di fischi per i biancoverdi Un punto dopo due giornate per la squadra allenata da Pazienza

Finale di 1-1 al "Partenio-Lombardi" tra l'Avellino e il Giugliano e per i lupi si conferma la fase critica. I biancoverdi si ritrovano sotto nel primo tempo con il gol di Ciuferri per l'1-0 gialloblu all'intervallo. Nella ripresa il cross di D'Ausilio garantisce il colpo di testa di Sounas per il pari, ma l'Avellino appare contratto anche dopo la rete del pari. La squadra di Pazienza rafforza i dubbi nell'avvio di campionato.

Primo tempo

Pazienza presenta un 3-5-2 con alcune novità tattiche. Tornano Armellino e Palmiero rispettivamente da centrale difensivo e regista con De Cristofaro mezzala destra, D’Ausilio subito da esterno destro a tutta fascia, Sounas mezzala sinistra. In attacco ci sono Gori e Russo. Al 5’ soluzione offensiva generata da D’Ausiio e De Cristofaro con Sounas a centrare la traversa: lupi vicini all’1-0 con l’ex Catanzaro e poco dopo con Russo a trovare Barosi. L’Avellino ci prova con Gori, ma rischia sul lancio in verticale per Padula: a tu per tu con Iannarilli la punta dei tigrotti spara alto sopra la traversa nel tentativo morbido con il destro. Al 37’ altro brivido per i lupi: Njambe va col destro a giro, Iannarilli gira tutto in angolo. L’Avellino perde ritmo lungo la prima frazione. Al minuto 41 Ciuferri corre lungo l’out destro, Frascatore scivola e la conclusione dell’esterno offensivo trova impreparato Iannarilli per l’1-0 Giugliano. Fischi dagli spalti per la squadra biancoverde al rientro negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

L’Avellino prova ad accelerare, ma si espone al contropiede e rischia sulla giocata di Padula: palla alta sopra la traversa. I lupi non sembrano trovare vantaggi nelle soluzioni offensive, il Giugliano riparte con decisione quando ha l’opportunità. Al quarto d’ora della ripresa pari biancoverde: il cross per il colpo di testa di Sounas che sorprende la difesa gialloblu per l’1-1. Pochi secondi dopo Solcia è costretto a bloccare Russo con il giallo. La pressione irpina aumenta, ma Barosi non è chiamato in causa da conclusioni biancoverdi. Nella ripresa Pazienza punta su Enrici, Redan e Vano. Il neerlandese e l’ex Monterosi ci provano. Minuti anche per Cancellieri e nel recupero Avellino in 10 per il rosso a De Cristofaro: finale di 1-1 e di nuovo fischi per i biancoverdi.