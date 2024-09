Avellino-Giugliano 1-1: tabellino e voti dei lupi, notte di riflessione Un solo punto dopo due gare per la squadra biancoverde

Buon avvio con la traversa colpita da Sounas, poi al primo brivido l'Avellino si blocca e il gol di Ciuferri sulla scivolata di Frascatore e con Iannarilli che non tiene sul mancino dell'esterno offensivo del Giugliano porta i lupi al gol subito e a una nuova gara in salita. Nella ripresa l'Avellino trova la soluzione per il pari in una fase complicata, ma la rete firmata di testa da Sounas non genera un vero cambio di passo per una nuova prestazione ricca di interrogativi. Un solo punto dopo due gare e la posizione di Pazienza è sempre più in bilico.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Seconda Giornata

Avellino - Giugliano 1-1

Marcatori: 42' pt Ciuferri (G), 15' st Sounas (A)

Avellino (3-5-2): Iannarilli 5,5; Cancellotti 5, Armellino 5, Frascatore 4,5 (38' st Enrici sv); D'Ausilio 6, De Cristofaro 4, Palmiero 5 (31' st Redan 5,5), Sounas 6,5, Liotti 5 (48' st Cancellieri sv); Gori 5 (38' st Vano sv), Russo 5. All. Pazienza 5. A disp. Guarnieri, Marson, Rigione, Rocca, Patierno, Sannipoli, Benedetti, Arzillo, Llano

Giugliano (4-3-3): Barosi; Valdesi (40' st Minelli), Solcia, Caldore, Oyewale; De Rosa (16' st Celeghin), Maselli (31' st Acella), Giorgione; Ciuferri, Padula (31' st De Paoli), Njambe (16' st D'Agostino). All. Bertotto. A disp. Russo, M. Esposito, Romano, Masala, La Vardera, Peluso, Nuredini, G. Esposito

Arbitro: Djurdjevic

Ammoniti: De Rosa (G), Njambe (G), Solcia (G), Maselli (G), Liotti (A), Cancellotti (A), De Paoli (G)

Espulso: al 52' st De Cristofaro (A)

Recupero: 3' pt, 6' st