Avellino, Condò: "Figli dei risultati, tutti uniti per uscire da questa fase" Il ds dei lupi: "La proprietà non è contenta, ma non è contento nessuno di questa situazione"

"Ci aspettavamo un inizio diverso con la squadra reduce da un precampionato importante. Non ci aspettavamo di partire così. Le problematiche possono essere tante e allo stesso tempo poche. Stiamo lavorando per risolvere il problema se c'è. La squadra non è al top, come ce ne sono altre non al top della condizione. Non c'è giustificazione per questa partenza, a noi dispiace, ma l'Avellino si riprenderà e farà un grande campionato". Luigi Condò è stato ospite con Patrick Enrici del club "Tommaso Acernese" di Pietradefusi, inaugurato in serata: "Il calcio è fatto di risultati. Parlare di tutto questo, dopo due giornate, mi sembra un po' eccessivo. - ha spiegato il direttore sportivo dell'Avellino - Mancano ancora tante partite. Anche l'anno scorso, e non è un alibi, dico una cosa negativa, l'Avellino ha perso le prime due partite e poi a fine campionato ha sfiorato la Serie B. Abbiamo voluto Pazienza nella scorsa stagione, l'abbiamo confermato perché crediamo in lui. Siamo figli dei risultati e dobbiamo uscire da questa situazione tutti insieme. Lo dobbiamo per noi, lo dobbiamo alla proprietà che non ci fa mancare nulla. Lo dobbiamo a una curva che ci ha incitato sempre, ai veri tifosi dell'Avellino".

"Tutti volevano vivere un momento completamente diverso"

"È una situazione in cui i primi a soffrire sono proprio i calciatori. Ci aspettavamo una partita diversa, ma anche loro. Questo è un grande gruppo, fatto da professionisti seri, da giocatori importanti. Dirlo ora con un punto dopo due gare mi porterà ad andare incontro a polemiche, ma lo dico con fermezza e con grande realismo. Dobbiamo lavorare e con la nostra gente dobbiamo uscire da questa situazione".

"Lista? Abbiamo un'idea di massima"

La proprietà? Le aspettative sono alte per una piazza che deve lottare per il vertice. La proprietà non è contenta, ma non è contento nessuno di questa situazione. Sappiamo dove siamo, cosa dobbiamo fare. Sappiamo che Avellino dovrà giocare per il salto di categoria. La lista? Abbiamo due giorni per decidere. Abbiamo già un'idea in linea di massima, ma sarà tutto comunicato al momento opportuno".