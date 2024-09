Avellino: come può cambiare la mediana nel match con l'Audace Cerignola Domenica (ore 20.45) gara decisiva per i biancoverdi al "Partenio-Lombardi"

Si avvicina il secondo match casalingo consecutivo e per l'Avellino sarà dentro o fuori per diversi aspetti. Domenica (ore 20.45) sarà sfida contro l'Audace Cerignola e Michele Pazienza non potrà contare sugli infortunati Alessio Tribuzzi e Marco Toscano e sullo squalificato Antonio De Cristofaro. Il centrocampista ha rimediato due turni di stop con l'espulsione nel finale di gara con il Giugliano. Michele D'Ausilio è stato impiegato sulla fascia destra nel 3-5-2 proposto da Pazienza lunedì scorso e appare destinato alla conferma dopo l'assist, il cross firmato per il colpo di testa di Dimitrios Sounas per l'1-1. Sull'altra corsia ci sarà Daniele Liotti. In mediana con Luca Palmiero regista e con le assenze di De Cristofaro e Toscano Pazienza può puntare su Michele Rocca in compagnia di Sounas negli spot di mezzala con Marco Armellino centrale difensivo. In attacco sembra profilarsi la prima maglia da titolare per Daishawn Redan, in coppia con Gabriele Gori in attacco. In difesa c'è il ballottaggio tra Patrick Enrici e Paolo Frascatore.