Avellino: la decisione su Pazienza. Ecco i rumors per la panchina Tutti in discussione: altra notte di riflessione e incontro immediato al "Partenio-Lombardi"

Dalle conferenze post-gara alla riunione in pochi secondi per definire il futuro in casa Avellino: subito dopo le interviste in sala stampa per Michele Pazienza e Giorgio Perinetti al termine del match con l'Audace Cerignola è iniziata una nuova notte di riflessione per il club irpino che martedì scorso aveva deciso di confermare l'allenatore di San Severo, ma con l'obbligo della vittoria e della svolta nella gara con i pugliesi, chiusa invece con il pari a reti bianche e con una prestazione di poco superiore rispetto alla prova precedente in una serie di tre gare senza vittorie per il -5 dalla vetta dopo tre giornate di campionato. Al triplice fischio la tifoseria biancoverde ha palesato il malcontento con i fischi e con i cori dalla Curva Sud rivolti alla proprietà, a Perinetti e Pazienza. Diversi supporter irpini hanno raggiunto l'ingresso della tribuna Montevergine per avere un confronto immediato con il presidente Angelo Antonio D'Agostino.

Pazienza in panchina anche con la Cavese

Riunione tra la proprietà e lo staff tecnico e dirigenziale e ha vinto la conferma sulla possibilità di cambiare e non c'era solo la posizione di Pazienza in discussione. Anche quella di Perinetti, in compagnia di Luigi Condò e Pierfrancesco Strano, rientravano nelle valutazioni di queste ore, come già avvenuto nella scorsa settimana. Pazienza guiderà l'Avellino anche nel match con la Cavese, in programma domenica prossima (ore 20.45) al "Lamberti".

Oddo in pole, spunta anche Alessio con Capuano sullo sfondo

Si rinnovano comunque i rumors per la panchina con la posizione di Pazienza che resta in bilico. C'è il profilo di Massimo Oddo. Campione del mondo nel 2006 e figlio di Francesco, che ad Avellino ha firmato una conferma in B nel 1991 e una promozione in Cadetteria nel 2005 nella finale playoff con il Napoli, da allenatore ha vinto i playoff per la Serie A con il Pescara nel 2016. Spunta il potenziale ritorno di Angelo Alessio, protagonista da calciatore ad Avellino negli anni della Serie A (dall'Irpinia spiccò il volo trasferendosi alla Juventus) e che da allenatore è stato per diversi anni vice di Antonio Conte nella Juventus, in Nazionale e al Chelsea. Il nativo di Capaccio è reduce dall'avventura in panchina al Persija, in Indonesia. Sullo sfondo c'è Eziolino Capuano, libero dall'estate dopo la rottura con il Taranto e già tecnico dei lupi (era allenatore nel cambio societario tra la IDC e la famiglia D'Agostino).