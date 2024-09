Cavese-Avellino: le probabili formazioni, si profilano alcune novità Alle 20.45 la sfida al "Lamberti" tra gli aquilotti e i lupi per la quarta giornata di Serie C

Ultime ore pre-gara per l'Avellino che alle 20.45 affronterà la Cavese al "Simonetta Lamberti" con l'obiettivo di firmare la prima vittoria in campionato dopo due pareggi consecutivi e la sconfitta choc all'esordio. Per i biancoverdi sono anche ore di lutto per la morte di Marco Piga, tra i protagonisti con il gemello Mario della promozione in A e della prima delle 9 salvezze consecutive in massima serie per il club irpino.

Modulo 3-5-2 con Enrici, Liotti e Russo

Torna Daniele Liotti nell'elenco dei convocati e il calabrese appare pronto anche al ritorno sulla fascia sinistra del 3-5-2 con Michele D'Ausilio sull'altra fascia. A centrocampo ci sarà Luca Palmiero da regista con Dimitrios Sounas e Michele Rocca nei ruoli di mezzala. Con Antony Iannarilli tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Tommaso Cancellotti, Marco Armellino e da Patrick Enrici, favorito su Paolo Frascatore, recuperato in extremis. In attacco si profila la conferma di Gabriele Gori con Raffaele Russo favorito su Daishawn Redan non ancora al top.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Enrici; D'Ausilio, Sounas, Palmiero, Rocca, Liotti; Gori, Russo. All. Pazienza. A disp. Guarnieri, Marson, Cancellieri, Benedetti, Frascatore, Llano, Arzillo, Mutanda, Redan, Vano

Così gli aquilotti nell'ultimo match a Giugliano

Cavese (3-5-2): Boffelli; Saio, Piana, Loreto; Rizzo (30' Badje), Vitale, Pezzella, Konate (87' Citarella), Maffei; Sorrentino (73' Tropea), Fella (87' Diop). All. Di Napoli. A disp. Lamberti, Di Somma, Barba, Diarrassouba, Fornito, Vigliotti, Peretti, Marchisano, Quattrocchi, Barone