Cavese-Avellino 1-1: tabellino e voti dei lupi, altro pari e -7 dalla vetta Dalle parole di Gori l'allarme di un sussulto arrivato solo dopo lo schiaffo subito

Gori salva l'Avellino dalla sconfitta a Cava de' Tirreni, evita nuovi dubbi sulla panchina biancoverde, ma non cambia la sostanza. Ecco il terzo pareggio di fila con i lupi già a -7 dalla vetta, occupata dall'Audace Cerignola, vincente sul Giugliano (2-1). Il fallo di Diarrassouba su Enrici non viene fischiato da Diop, Marranzino porta in vantaggio la Cavese al minuto 88 e l'Avellino evita il baratro solo con Gori di testa al 95' restando però sospeso. E dalle parole della punta toscana nel post-gara emerge un dettaglio: solo l'episodio subito ha probabilmente generato il cambio di passo per evitare il ko, senza lo schiaffo si stava materializzando il secondo pareggio consecutivo a reti bianche. Questo aspetto resta centrale per gli irpini, in piena crisi di risultati e di prestazioni, che sabato sera ospiteranno il Latina al "Partenio-Lombardi" con il primo tour de force in programma (martedì sarà sfida al "Liguori" contro la Turris).

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quarta Giornata

Cavese - Avellino 1-1

Marcatori: 44' st Marranzino (C), 50' st Gori (A)

Cavese (3-5-2): Boffelli; Saio (7' st Peretti), Piana, Loreto; Rizzo, Vitale, Pezzella, Citarella (42' st Marranzino), Maffei (42' st Diarrassouba); Fella, Sorrentino (33' st Vigliotti). All. Di Napoli. A disp. Lamberti, Di Somma, Barba, Diop, Fornito, Konate, Marchisano, Tropea, Badje, Quattrocchi, Barone

Avellino (3-5-2): Iannarilli 6; Cancellotti 5, Armellino 6, Enrici 5 (45' st Frascatore sv); D'Ausilio 6, Sounas 5 (23' st Llano 5,5), Palmiero 5, Rocca 5,5, Liotti 5 (45' st Cancellieri sv); Redan 4,5 (13' st Gori 6,5), Vano 5,5 (23' st Russo 5,5). All. Pazienza 5. A disp. Marson, Guarnieri, Benedetti, Arzillo, Mutanda

Arbitro: Diop

Ammoniti: Loreto (C), Sounas (A), Enrici (A), Piana (C), Vano (A), Palmiero (A), Cancellotti (A)

Espulso: Pazienza (A)

Recupero: 2' pt, 8' st