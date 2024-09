Avellino: riecco un centrocampista. Le novità dall'infermeria Irpini con la sfida contro il Latina nel mirino (sabato ore 20.45 al "Partenio-Lombardi")

Ripresa nella mattinata di ieri, secondo allenamento alle 17 sempre con il "Partenio-Lombardi" a porte chiuse per un Avellino che si è blindato nuovamente per centrare il punto di snodo in un avvio stagionale ben al di sotto delle attese. Tutta la settimana sarà vissuta dai biancoverdi lontano da occhi indiscreti alla ricerca di quelle risorse utili per sbloccarsi dopo quattro giornate di campionato da tre pareggi di fila con la debacle all'esordio.

Lupi mai in vantaggio, chiamati alla rimonta in 3 gare su 4

L'Avellino non è mai andata in vantaggio nei quattro match giocati nella stagione regolare di Serie C. Sotto di tre gol a Picerno prima della rete di Gabriele Gori, sotto con il Giugliano prima del pari firmato da Dimitrios Sounas, sotto a Cava de' Tirreni prima del secondo gol stagionale di Gori, utile solo per evitare il baratro. Michele Pazienza resta in sella, ma presumibilmente dovrà seguire la squadra dalla tribuna in virtù dell'espulsione rimediata con il vice Antonio La Porta nei secondi finali del match con la Cavese. C'è attesa per quanto sarà certificato dal giudice sportivo nel pomeriggio.

Riecco De Cristofaro, obiettivo sprint per Patierno

Nel frattempo l'Avellino potrà contare su Antonio De Cristofaro, che domenica sera ha scontato il secondo dei turni di squalifica rimediati con il Giugliano, e prova a svuotare l'infermeria. Nelle prossime ore Cosimo Patierno si sottoporrà a nuovi esami con la prospettiva di accelerare nel recupero dal problema al tendine rotuleo della gamba sinistra. Si avvicina al rientro Michele Rigione dopo la distrazione di primo grado all'adduttore lungo della gamba destra. A meno di clamorose sorprese anche Avellino-Latina non vedrà la disponibilità di Alessio Tribuzzi e Marco Toscano.