Avellino: la prospettiva per l'undici iniziale con il Latina Si avvicina la gara contro i pontini: sabato (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi"

Penultimo allenamento questo pomeriggio come la rifinitura in programma domani verso la sfida di sabato (ore 20.45) con il Latina per l'Avellino: la squadra biancoverde sta finalizzando la preparazione per la quinta giornata del girone C di Serie C e dopo aver rinviato ulteriormente l'appuntamento con la prima vittoria andrà a caccia del cambio di passo tanto atteso.

Ballottaggio Russo - Redan e De Cristofaro - Rocca

Avellino bilndato al "Partenio-Lombardi" e lontano da occhi indiscreti si profila comunque la conferma del modulo 3-5-2, ma con alcuni cambi per l'undici iniziale. Rispetto a Cava de' Tirreni Gabriele Gori, autore del gol dell'1-1 nel recupero, sarà titolare e farà coppia in attacco con uno tra Daishawn Redan e Raffaele Russo. L'altro ballottaggio può concretizzarsi in mediana. Antonio De Cristofaro ha scontato i due turni di squalifica e insidia Michele Rocca nel ruolo di mezzala per un centrocampo che sarà completato da Luca Palmiero e Dimitrios Sounas.

Ai box Patierno, Tribuzzi e Toscano

Per le fasce ci saranno Michele D'Ausilio a destra e Daniele Liotti a sinistra e in difesa Patrick Enrici è in netto vantaggio su Paolo Frascatore per essere il terzo a sinistra del pacchetto arretrato completato da Marco Armellino e Tommaso Cancellotti con Antony Iannarilli tra i pali. Michele Rigione tornerà nell'elenco dei convocati, ancora ai box Cosimo Patierno, Alessio Tribuzzi e Marco Toscano.