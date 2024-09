Biancolino: 3-1 con la Primavera, ora l'Avellino e non sarà come a Viterbo... Il "Pitone" allenò la prima squadra in attesa di Rastelli nel 2022. Oggi la situazione è diversa

È stata una domenica particolare per Raffaele Biancolino, divisa tra Primavera 2 e Serie C. In mattinata il "Pitone" ha guidato la prima squadra dell'Avellino nel primo allenamento verso la sfida con la Turris dopo la decisione della proprietà di esonerare Michele Pazienza, Giorgio Perinetti e i relativi staff ad eccezione di Claudio Rapacioli, preparatore dei portieri che ieri ha sostituito il tecnico, squalificato. Nel pomeriggio Biancolino era regolarmente in panchina per la gara vinta dai lupacchiotti con il risultato di 3-1: reti di Ugo De Salvo al 14', di Noah Mutanda al 24' e di Donato Solaro al 37' per il tris all'intervallo, nella ripresa gol di Diego Brasili per il Monopoli in 10 per l'espulsione di Djily Seck.

Nel 2022 in attesa di Rastelli, questa volta lo scenario è diverso

Nelle prossime ore nuovo allenamento con la prima squadra, praticamente già di rifinitura perché l'Avellino sarà ospite della Turris nella serata di martedì al "Liguori", per Biancolino scelto con decisione dalla famiglia D'Agostino, convinta dai risultati conseguiti con la formazione under tra campionato con la promozione in Primavera 2 (un pareggio e una vittoria nei primi due match del torneo) e anche in Viareggio Cup nella scorsa stagione. La società punta a definire lo staff tecnico per il partenopeo. Infatti, sono stati contattati Dario Rossi e Fabio Esposito, vice allenatore e preparatore atletico, collaboratori di Massimo Rastelli e tuttora sotto contratto: l'ulteriore segnale dell'idea di puntare con forza su Biancolino per una soluzione che vada ben oltre la gara di Torre del Greco. La prospettiva non è paragonabile all'ottobre 2022 quando l'ex attaccante si ritrovò a guidare l'Avellino nella trasferta di Viterbo (finale di 2-0 per i leoni) in attesa dell'arrivo di Rastelli: anche in quel caso fu un martedì da turno infrasettimanale, ma questa volta lo scenario è diverso.