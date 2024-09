Tragedia di Saviano: l'abbraccio della Primavera Avellino a D'Onofrio Nel crollo della palazzina il giocatore della formazione under ha perso due cugini

Minuto 37 di Avellino-Monopoli, gara della seconda giornata del campionato Primavera 2, e Donato Solaro va a segno per il tris biancoverde in una sfida poi terminata con il risultato di 3-1 per i lupacchiotti: nell'esultanza per la rete il difensore raggiunge la panchina dove abbraccia Saverio D'Onofrio. Sono state ore di lutto per il calciatore dell'Avellino che nella tragedia di Saviano, nel crollo della palazzina, ha perso due cuginetti. Nonostante quanto accaduto in mattinata, per senso di appartenenza e di rispetto nei confronti dei compagni di squadra e dello staff tecnico, D'Onofrio ha deciso comunque di restare a disposizione e nell'esultanza ecco l'abbraccio tra Solaro e il classe 2007 con tutto il gruppo allenato da Raffaele Biancolino, pronto a guidare la prima squadra nel match contro la Turris (domani ore 20.45) al "Liguori".