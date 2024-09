Turris-Avellino: le probabili formazioni, le prime scelte di Biancolino Alle 20.45 il calcio d'inizio della sfida al "Liguori" per la sesta giornata di campionato

Calcio d'inizio alle 20.45 per Turris-Avellino con Raffaele Biancolino chiamato alle prime scelte di formazione per i lupi con una rosa priva di Armellino, bloccato dalla febbre, degli infortunati Cancellieri (trauma contusivo al calcagno sinistro) e Rocca (lesione distrattiva all'adduttore lungo della gamba sinistra), degli ormai lungodegenti Patierno, Tribuzzi e Toscano e dello squalificato Russo (due turni di stop per l'attaccante). Prime decisioni, ma con le scelte, di fatto, anche obbligate per il "Pitone" verso Torre del Greco con 7 assenze e 5 pedine della Primavera convocate per questa sera.

Modulo 4-3-1-2 come con la Primavera

Alla guida della squadra under Biancolino punta sul 4-3-1-2 e con questo modulo appare chiaro il fronte offensivo composto da Gori e Redan con Sounas trequartista. A centrocampo ci saranno D'Ausilio, Palmiero e De Cristofaro. In difesa Benedetti ed Enrici, in vantaggio su Rigione, dovrebbero far coppia al centro con Cancellieri e Liotti sulle fasce e con Iannarilli tra i pali.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Benedetti, Enrici, Liotti; D'Ausilio, Palmiero, De Cristofaro; Sounas; Gori, Redan. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Frascatore, Solaro, Rigione, Llano, Arzillo, Mutanda, De Michele, Campanile, Vano

La prospettiva per i corallini contro i lupi

Turris (3-4-2-1): Marcone; Esempio, Ricci, Ndiaye; Scaccabarozzi, Casarini, Morrone, Pugliese; Giannone, Nocerino; Trotta. All. Conte