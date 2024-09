Juventus Next Gen - Avellino: i dettagli sui biglietti e sulla trasferta Gara in programma il 20 ottobre, ma è già attiva la prevendita

La gara Juventus Next Gen - Avellino è in programma domenica 20 ottobre alle 15 allo stadio "Pozzo - La Marmora" di Biella, ma è già iniziata la prevendita biglietti per il settore ospiti dello stadio piemontese. Sono 591 i tagliandi a disposizione. Il club biancoverde ha reso noto anche le indicazioni per la trasferta.

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che in vista della gara Juventus Next Gen - Avellino, che verrà disputata domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15:00, ha avuto inizio questo pomeriggio alle ore 15.00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio 'Pozzo-La Marmora' di Biella per un totale di 591 posti. I ticket avranno un prezzo di € 10,00 e saranno acquistabili esclusivamente online al seguente link (sul sito della società irpina, ndr). La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 19 ottobre 2024.

Indicazioni per i tifosi dell’Avellino - L’uscita autostradale consigliata, dalla quale i tifosi potranno essere scortati verso lo stadio 'Pozzo-La Marmora' di Biella, è Carisio. L’ingresso del settore ospiti è il Gate 7, posto sul lato Sud dello stadio (all’esterno del Gate 7 è predisposta un’area riservata per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei tifosi ospiti)".