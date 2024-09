Capuano: "Avevo almeno altre 3 squadre, ma quando mi ha chiamato il Foggia..." È la vigilia della sfida con l'Avellino. Il tecnico vivrà da ex la serata del "Partenio"

Prime parole da nuovo tecnico del Foggia per Eziolino Capuano: l'allenatore di Pescopagano torna sulla panchina dei satanelli e vivrà subito una sfida da ex domenica sera (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi" contro l'Avellino: "Voglio ringraziare chi mi ha dato l'opportunità di lavorare a Taranto. Sono stati due anni stupendi. Altre parole sono superflue. - ha spiegato Capuano in conferenza stampa - Taranto è stata parte della mia famiglia e lo sarà sempre. È stato qualcosa di meraviglioso e non dimenticherò mai quanto dato a me e quanto ho dato io a lavoro. Foggia rappresenta una piazza importante. Sono per le grandi piazze e vengo da città come Taranto, Avellino, Messina, Potenza, Modena. Mi piace la grande piazza, mi piace vivere in una città in cui pesa il risultato della squadra. Ho voluto Foggia, avevo approcci importanti almeno con altre tre squadre, ma quando mi ha chiamato il Foggia era quel desiderio... ricordate come andò anni fa, ora penso alla nuova avventura e spero di dare grandi soddisfazioni a chi mi ha scelto. Ringrazio il presidente e i dirigenti".