Avellino-Foggia: le probabili formazioni, due big a caccia della svolta Un ritorno e la scelta in difesa per Biancolino contro Capuano e i satanelli

L'obiettivo della svolta sia per l'Avellino che per il Foggia di Capuano che vivrà da ex la serata del "Partenio-Lombardi" (ore 20.45). Dall'elenco dei convocati è emerso quanto immaginato alla vigilia, ovvero il recupero di Armellino che per febbre ha saltato gli ultimi due turni di campionato, l'ultima gara della gestione Pazienza, la prima per Biancolino sulla panchina dell'Avellino, ma c'è anche il rientro di Patierno. Il partenopeo guiderà per la seconda volta di fila il gruppo della prima squadra e si giocherà tanto perché con un risultato da cambio di passo può davvero centrare l'idea societaria di dare seguito alla scelta presa dopo l'esonero di Pazienza e Perinetti, ovvero quella di puntare sulla promozione del tecnico dalla Primavera 2 alla Serie C.

Liotti per Frascatore con Armellino in mediana

Biancolino dovrebbe ripartire dal 4-3-1-2 con Liotti pronto a riprendersi il ruolo di terzino sinistro, con Enrici e Rigione centrali difensivi, Cancellotti sulla fascia destra e Iannarilli tra i pali. Armellino torna in mediana con Palmiero e Sounas e con D'Ausilio trequartista. In attacco la coppia sarà composta da Gori e Redan, chiamato al primo guizzo in biancoverde. Patierno è a disposizione: sarà valutata fino alla fine la possibilità di impiego lungo il match.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Liotti; Sounas, Armellino, Palmiero, Sounas; D'Ausilio, Gori, Redan. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Benedetti, Frascatore, Solaro, Llano, De Cristofaro, Arzillo, Mutanda, Patierno, De Michele, Campanile, Vano

La prospettiva per i satanelli contro i lupi

Foggia (3-4-3): Perina; Salines, Carillo, Parodi; Silvestro, Danzi, Tascone, Vezzoni; Emmausso, Murano, Millico. All. Capuano. A disp. De Lucia, De Simone, Mazzocco, Sarr, Ascione, Zunno, Orlando, Santaniello, Camigliano, Felicioli, Pazienza, Gargiulo