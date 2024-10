Avellino: conferenza D'Agostino-Biancolino, lupi verso Crotone Alle 15 la proprietà in compagnia del tecnico nella sala stampa del "Partenio-Lombardi"

Si corre verso il posticipo dell'ottava giornata del girone C di Serie C con l'Avellino che lunedì sera (ore 20.30) sarà ospite del Crotone allo "Scida". Conferenza stampa per la proprietà e per il tecnico Raffaele Biancolino che negli ultimi due turni di campionato ha certificato la promozione dalla formazione under alla prima squadra con quattro punti e un rilancio per più aspetti all'interno della rosa.

Llano sulla fascia destra del 4-3-1-2

Il vero dubbio pre-gara è determinato dall'assenza di Tommaso Cancellotti per squalifica, ma c'è Manuel Llano pronto a prendersi la maglia da titolare per la fascia destra del 4-3-1-2. L'argentino dovrà confermare la capacità di ruotare su più spot dopo aver giocato da esterno e mezzala nelle occasioni garantitegli nella precedente gestione tecnica. Llano è chiamato a una prestazione di solidità nell'undici biancoverde anche perché sono costanti le valutazioni sulla rosa con Thiago Cionek sempre lì in attesa da fuori lista e possibile rientrante nei giochi.

Armellino ai box

Per Marco Armellino prosegue la fase di stand-by causata prima dalla febbre e ora da un problema muscolare al polpaccio. La linea mediana sarà definita con la conferma di Antonio De Cristofaro, Luca Palmiero e Dimitrios Sounas con il greco più libero in fase offensiva con il trequartista Michele D'Ausilio. In attacco ci saranno Cosimo Patierno e Gabriele Gori.