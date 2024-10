Avellino-Casertana: le probabili formazioni, una sola novità Alle 19.30 la sfida al "Partenio-Lombardi": lupi a caccia del tris

Il ritorno di Cancellotti al posto di Cionek per la fascia destra nel 4-3-1-2: si prospetta una sola novità nell'undici iniziale dell'Avellino per la sfida in programma alle 19.30 al "Partenio-Lombardi". I lupi, a caccia del tris, ospiteranno la Casertana, che vuole il rilancio, e Biancolino punterà su Iannarilli tra i pali con la linea difensiva composta da Cancellotti, al rientro dopo aver scontato il turno di squalifica, e Frascatore ai lati con Rigione ed Enrici centrali. A centrocampo Palmiero sarà il regista con De Cristofaro e Sounas nei ruoli di mezzala e D'Ausilio assistman da trequartista. In attacco ci sarà la coppia composta da Patierno e Gori.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Gori, Patierno, Gori. All. Biancolino. All. Marson, Cionek, Benedetti, Solaro, Llano, Liotti, Tribuzzi, Arzillo, Mutanda, Russo, Redan, De Michele, Campanile, Vano

Indisponibili: Armellino, Rocca, Toscano

Fuori lista: Cancellieri, Sannipoli

La prospettiva per i falchetti contro i lupi

Casertana (4-2-3-1): Zanellati; Mancini, Gatti, Bacchetti, Falasca; Damian, Collodel; Carretta, Proia, Bakayoko; Asencio. All. Iori. A disp. Deli, Paglino, Satriano, Iuliano, Pareiko, Vilardi, Fabbri, Matese, Bianchi, Rocca, Kontek, Di Giovanni

Indisponibili: Heinz, Capasso, Salomaa