Ecco come riparte l'Avellino verso la sfida con la Juventus Next Gen Domenica (ore 15) la gara al "La Marmora - Pozzo" di Biella

Dalla cinquina alla Casertana alla ripartenza al "Partenio-Lombardi". Allenamento pomeridiano a porte aperte per l'Avellino e anche la seconda seduta settimanale, fissata per domattina (mercoledì), sarà con ingresso libero in Tribuna Montevergine. Da giovedì, invece, lavoro lontano da occhi indiscreti per le soluzioni tattiche immaginate e da sviluppare verso il match contro la Juventus Next Gen, in programma domenica (ore 15) allo stadio "La Marmora - Pozzo" di Biella.

Il solo Sounas con quattro gialli a rischio

Le decisioni del giudice sportivo non presenteranno novità per i lupi: resta il solo Dimitrios Sounas a rischio squalifica a causa dei quattro gialli rimediati in campionato (al quinto scatta il turno di stop). Raffaele Biancolino punterà alla quarta vittoria consecutiva contro la seconda squadra bianconera, reduce dal ko di Giugliano e ultima in classifica con il Taranto con 6 punti.

Niente Biella per la Curva Sud: protesta contro le squadre B

La Curva Sud Avellino ha annunciato la decisione di non seguire i lupi a Biella in forma di protesta contro le squadre B. Il tifo organizzato biancoverde ha espresso cordoglio alla tifoseria e alla città di Foggia in lutto per la morte dei tre giovanissimi tifosi nell'incidente stradale avvenuto domenica sera a Potenza nel viaggio di ritorno dopo la gara giocata al "Viviani".

Il programma delle sedute al "Partenio-Lombardi"

Martedì ore 16 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 11 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Giovedì ore 16 (porte chiuse)

Venerdì ore 16 (porte chiuse)

Sabato (da definire)