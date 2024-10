Avellino, protesta ultras: "No alle squadre B, domenica non saremo a Biella" Dura presa di posizione in vista della sfida contro la Juventus Next Gen

Il momento magico dell'Avellino (3 vittorie e un pareggio nelle ultime quattro) ha riportato entusiasmo nell'ambiente biancoverde. Ma domenica a Biella gli uomini di Raffaele Biancolino non potranno contare sulla spinta del dodicesimo uomo. Ultras e tifoseria organizzata, infatti, hanno annunciato che diserteranno la trasferta sul campo della Juventus Next Gen, come forma di protesta contro le squadre B. La decisione è stata comunicata con una nota diffusa in giornata:

"Le squadre B. L’ultima grande trovata dei signori del calcio…un calcio in cui più passano gli anni, e sempre meno ci riconosciamo. Queste “succursali” di grandi club sono una schifezza, giocano in stadi praticamente vuoti, senza tifosi; però generano plusvalenze e permettono di fare giochetti con le fatturazioni che fanno gola. Tutto a discapito di società storiche, piazze importanti sia da un punto di vista sportivo che ultras", si legge nella nota con la quale lo zoccolo duro del tifo biancoverde ha annunciato la scelta sofferta di non seguire l'Avellino in Piemonte. "Alla luce di ciò la Curva Sud Avellino e i gruppi organizzati diserteranno la trasferta di domenica 20 ottobre a Biella, contro la Juventus Next Gen. La nostra posizione è chiara, e non mancheremo di sottolinearla: no alle squadre B".