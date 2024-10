Juventus Next Gen - Avellino: un'assenza certa tra i bianconeri Le decisioni del giudice sportivo per la nona giornata del campionato di Serie C

Paolo Montero non potrà contare su David Puczka nel match che vedrà la Juventus Next Gen ospitare l'Avellino allo stadio "La Marmora - Pozzo" di Biella per la decima giornata del campionato di Serie C. Il terzino sinistro è stato espulso al 9' del primo tempo nella gara persa dalla squadra B bianconera al "De Cristofaro" contro il Giugliano per "condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete". Rosso diretto e squalifica per una gara effettiva rimediata da Puczka che salta Juventus Next Gen - Avellino.

Prima ammonizione per Biancolino

Dalle decisioni del giudice sportivo si conferma il primo giallo da allenatore dell'Avellino per Raffaele Biancolino: ammonizione per il tecnico, ma anche per Luca Palmiero (terza infrazione) e Antonio De Cristofaro (prima infrazione) nella sfida vinta contro la Casertana (5-0). L'unico biancoverde in diffida è Dimitrios Sounas (quattro ammonizione).