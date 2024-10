Avellino: la prospettiva per l'undici titolare con la Juventus Next Gen Domenica (ore 15) a Biella la sfida per la decima giornata di campionato

Continuità, ma tenendo conto di qualche jolly e un ballottaggio che appare dietro l'angolo. È appena iniziata la settimana di preparazione, ma si profilano tante conferme, inevitabili dopo dieci punti in quattro gare, tre vittorie consecutive e una cinquina legata a un poker senza gol subiti. L'Avellino ripartirà dal 4-3-1-2 che può tranquillamente trasformarsi nel 4-3-2-1 perché la posizione di Raffaele Russo, schierato dal primo minuto contro la Casertana al posto di Gabriele Gori, può valere come una soluzione in più, utile in futuro anche ad altre pedine della rosa, ad esempio Alessio Tribuzzi, che a causa del lungo infortunio è sceso in campo solo per pochi secondi nel match vinto a Crotone, ma anche Daishawn Redan.

Può tornare la coppia Patierno-Gori dal primo minuto

Occhio però a Gori e al ritorno alle due punte classiche per la sfida in programma domenica a Biella contro la Juventus Next Gen. Ballottaggio per tra il fiorentino e Russo, ma con Gori favorito: può essere questa la prospettiva per il profilo che farà coppia con Cosimo Patierno in attacco. Il pugliese è risultato decisivo con Michele D'Ausilio e Dimitrios Sounas per il rilancio completo dei lupi. Per gli altri ruoli si vola verso le conferme del pacchetto difensivo, della mediana e dei calciatori impiegati sulle fasce. Per gli aspetti legati agli stop per squalifica c'è il solo Sounas con quattro gialli e, quindi, a rischio, ma il greco, ha superato già due turni in allarme dopo le quattro ammonizioni consecutive rimediate dalla quarta alla settima giornata.