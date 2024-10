Juventus Next Gen - Avellino: le probabili formazioni, Patierno con Russo Alle 15 il calcio d'inizio della sfida tra la squadra B bianconera e i lupi per il decimo turno

Allo stadio "Pozzo - La Marmora" di Biella l'Avellino sarà ospite della Juventus Next Gen per la decima giornata di Serie C (girone C). Calcio d'inizio alle 15 e per i lupi si profila la conferma dell'undici titolare proposto da Biancolino nel 5-0 sulla Casertana. Russo appare in netto vantaggio su Gori per far coppia con Patierno in attacco garantendo l'ulteriore posizione tra le linee con D'Ausilio trequartista. In mediana ci saranno De Cristofaro, Palmiero e Sounas (anche a Biella lupi privi di Armellino, Rocca e Toscano non convocati). In difesa, da destra a sinistra, Cancellotti, Rigione, Enrici e Frascatore con Iannarilli tra i pali.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Patierno, Russo. All. Biancolino. All. Marson, Cionek, Benedetti, Solaro, Llano, Liotti, Tribuzzi, Arzillo, Mutanda, Redan, De Michele, Campanile, Vano

Indisponibili: Armellino, Rocca, Toscano

Fuori lista: Cancellieri, Sannipoli

Juve NG: così dal 1' a Giugliano

Juventus Next Gen (4-2-3-1): Daffara, Mulazzi, Citi, Perotti, Puczka (espulso al 9'); Peeters (46' Macca), Palumbo (82' Ledonne); Papadopoulos (13' Turco), Guerra, Afena-Gyan (77' Mancini); Semedo (46' Owusu). All. Montero. A disp. Vinarcik; Scaglia, P. Felipe, Poli, Savio, Amaradio, Bassino