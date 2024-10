Avellino - ACR Messina 6-0, Modica: "Mai in partita, complimenti a Biancolino" Il commento del tecnico dei peloritani al termine del match del "Partenio-Lombardi"

"Ho visto un grande Avellino, una squadra molto forte, che ha giocato bene e meglio di ieri e con un'ottima condizione fisica". Così Giacomo Modica si è espresso dopo la debacle del suo Messina ad Avellino (6-0) al "Partenio-Lombardi": "Sul risultato non c'è nulla da dire, è la peggiore partita della mia gestione. - ha spiegato il tecnico dei peloritani - Non siamo mai stati in partita. Mi dispiace per tutti i nostri tifosi, per chi ha raggiunto Avellino e rientra con tanta amarezza e, in generale, per chi tifa Messina. Mi assumo tutta la responsabilità del ko, per quanto visto in campo. Capita quando si è giovani e siamo molto giovani. Con un risultato di misura forse avremmo trovato qualche scusa, invece con un ko come questo arriva il dovere di cancellarla subito e così dovrà essere sin da giovedì nel prossimo match. Biancolino? L'ho avuto come calciatore, è presto per poter dare un giudizio, ma certamente con questi numeri si possono solo fare i complimenti e augurare il meglio a un amico".