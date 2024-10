Avellino - ACR Messina 6-0, Biancolino: "Il dovere di non accontentarsi mai" Il commento del tecnico biancoverde nel post-gara con i siciliani

"Non mi accontento. So da dove vengo e non possiamo accontentarci. Se ci accontentiamo c’è qualcosa che non va e dobbiamo stare sempre attenti". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Avellino - ACR Messina 6-0: "L’umiltà? Deve essere una squadra bella quando ha il pallone tra i piedi, deve essere tosta quando non è in fase di possesso. A oggi sto vedendo tanti valori positivi e non posso che essere soddisfatto del percorso. I numeri? Non potevo immaginarli così in poche giornate, ma sapevo che potevamo raggiungere questi ritmi. Attendevo la reazione, ma alla reazione abbiamo aggiunto valori chiari lungo tutte le sfide. Nell’analisi post-gara partiamo sempre dalle cose che non funzionano, da aspetti non al top. Chi entra deve saper sfruttare l’occasione e lo sto vedendo in ogni ingresso in campo. Dobbiamo decidere noi quando attaccare e quando rallentare. Non possiamo lasciare spazio alla squadra avversaria. D'Ausilio? Ha avvertito un fastidio al flessore e valuteremo nelle prossime ore. Tribuzzi? So quanto può dare, oggi ha fatto l’assist, sa trovarsi lo spazio".