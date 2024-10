Trapani-Avellino: le formazioni ufficiali, novità tra i lupi Sfida tra i siciliani e gli irpini al "Provinciale" di Erice

Alle 20.45 il calcio d'inizio di Trapani-Avellino, uno dei big match della dodicesima giornata del girone C di Serie C. Lupi reduci da cinque vittorie di fila, dal 6-0 sull'ACR Messina e con diverse novità. Il turnover arriva a sorpresa con Biancolino che punta su Marson tra i pali: non c'è Iannarilli. Linea difensiva confermata, novità in mediana con Armellino dal primo minuto (riposo per Palmiero) con De Cristofaro e Sounas e Russo da trequartista alle spalle di Gori e Patierno. Torna il fiorentino dal primo minuto come a Biella con la Juventus Next Gen. Nel Trapani diversi ex: in campo Seculin, Silvestri, Karic e Carriero, dalla panchina Valietti e Kanoute. Domani alle 14 le immagini più importanti del match nel tg di OttoChannel.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Dodicesima Giornata

Trapani - Avellino

Trapani (4-3-1-2): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti; Karic, Carraro, Carriero; Bifulco; Lescano, Fall. All. Aronica. A disp. Ujkaj, D'Aniello, Martina, Sabatino, Gelli, Marino, Udoh, Spini, Crimi, Valietti, Zuppel, Kanoute

Avellino (4-3-1-2): Marson; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Armellino, Sounas; Russo; Patierno, Gori. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Cionek, Benedetti, Solaro, Llano, Liotti, Palmiero, Rocca, Tribuzzi, Toscano, Arzillo, Mutanda, Redan, De MIchele, Campanile

Arbitro: Lovison