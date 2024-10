Avellino: 6 vittorie di fila e l'entusiasmo corre sui social Testa al Taranto: sicure tre assenze, ma la rosa si conferma profonda e ben gestita da Biancolino

Numeri super, 6 vittorie di fila, -3 dal Benevento in attesa del match che vedrà la capolista ospite del Crotone alle 20.45, 22 gol realizzati e solo 2 subiti (in 2 gare in cui la squadra era in vantaggio di 2 reti): la gestione tecnica di Raffaele Biancolino risulta inappuntabile perché va sempre oltre le assenze. Nella gara con il Trapani l'Avellino per la prima volta non poteva contare sul portiere titolare, Antony Iannarilli, bloccato dall'influenza e sostituito ottimamente da Leonardo Marson, ma anche e soprattutto sul miglior assistman del girone, Michele D'Ausilio, e firma comunque il sesto successo consecutivo con il risultato di 2-1 (19 punti su 21 con il Pitone in panchina).

Video pubblicato da Patierno: "Da Trapani è tutto"

L'entusiasmo corre sui social. Cosimo Patierno ha pubblicato un video sui canali ufficiali social con la festa nello spogliatoio per i tre punti conquistati ad Erice con il suo rigore, conquistato e trasformato, dopo il primo gol siglato da Gabriele Gori, a segno sul finale del primo tempo. "Da Trapani è tutto": come didascalia al video con il coro "E l'Avellino vuole vincere" dei tifosi biancoverdi: in tanti hanno raggiunto la Sicilia in un turno infrasettimanale che certifica il ruolo dei lupi nel raggruppamento meridionale. In serata Biancolino ha dovuto far fronte all'infortunio di Paolo Frascatore: fastidio muscolare nel corso della prima frazione e dentro Daniele Liotti con ottimi risultati. Il Pitone ha ridefinito la mediana nell'ottica del turnover con Marco Armellino titolare al posto di Luca Palmiero, ha garantito minuti a Michele Rocca, Alessio Tribuzzi, ma anche a Daishawn Redan. Insomma, arrivano altre note positive a margine di una prestazione maiuscola, non di bellezza assoluta come in altre gare, ma di decisione e di sacrificio, che richiama alla trasferta di Crotone, in un primo tempo non semplice, ma comunque chiuso in vantaggio.

Ai box Frascatore raggiunge D'Ausilio e Vano

Alla ripresa non mancheranno i grattacapi per lo staff tecnico con le sicure assenze di D'Ausilio e Michele Vano che saranno raggiunti da Frascatore ai box. Inoltre, sarà da valutare il recupero di Iannarilli dall'attacco influenzale, ma la rosa ha dimostrato profondità e qualità e Biancolino ha certificato con i suoi collaboratori la capacità di puntare su tutte le pedine a disposizione trovando risorse che appena qualche settimana fa sembravano limitate.