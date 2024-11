Avellino-Taranto: le formazioni ufficiali. Torna Iannarilli, c'è Liotti Due novità dal primo minuto: il recupero dell'estremo difensore, l'esterno sinistro dal 1'

Il ritorno di Antony Iannarilli tra i pali, Daniele Liotti dal primo minuto: ecco le due novità in casa Avellino rispetto all'undici iniziale con il Trapani. Alle 15 la sfida con il Taranto e Raffaele Biancolino va di conferma negli altri ruoli con Iannarilli al posto di Marson tra i pali dopo l'attacco influenzale che ha costretto il portiere titolare all'assenza in Sicilia. Liotti prende il posto di Frascatore come già accaduto a Trapani, ma questa volta sin dal 1' in virtù dell'assenza del capitolino per infortunio, al pari di Michele D'Ausilio e Luca Palmiero (Manuel Llano al primo di tre stop per squalifica).

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Tredicesima Giornata

Avellino - Taranto

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Liotti; De Cristofaro, Armellino, Sounas; Russo; Patierno, Gori. All. Biancolino. A disp. Marson, Rocca, Redan, Tribuzzi, Toscano, Cionek, Benedetti, De Michele, Arzillo, Solaro, Mutanda, Campanile, Dachille, Vano

Taranto (3-5-2): Meli; Shiba, De Santis, Verde; Mastromonaco, Fiorani, Schirru, Speranza, Contessa; Battimelli, Giovinco. All. Cazzarò. A disp. Del Favero, Marong, Zigoni, Papazov, Sacco, Guarracino, Garau, Vaughn, Iervolino, Picardi, Zerbo, Fiorentino

Arbitro: Mbei