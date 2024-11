Avellino: Toscano in mediana, nuove soluzioni in attacco verso Potenza Il rilancio passa dalla lettura del ko e della prova di squadra offerta con il Taranto

Marco Toscano da titolare contro il Potenza: potrebbe essere questa la novità o una delle modifiche nell'undici iniziale dell'Avellino nella sfida in programma domenica al “Viviani” con calcio d'inizio alle 12.30. Caccia al biglietto dalle scorse ore con 500 tagliandi a disposizione della tifoseria biancoverde per la trasferta. È tempo di nuove scelte per Raffaele Biancolino, abile a rigenerare in pochi giorni un gruppo preso con 3 punti e senza vittorie dopo 5 giornate di campionato e che al pari di Torre del Greco ha legato ben 6 vittorie di fila per il terzo posto, diventato quinto in virtù del ko casalingo con il Taranto e degli altri risultati.

D'Ausilio dalla panchina al "Viviani"

L'Avellino è parso in calo fisico, probabilmente causato dalla necessità di forzare nella rimonta, per cancellare il gap accumulato nei primi turni. Anche dal punto di vista tattico qualcosa può cambiare in attacco a causa dell'assenza di Michele D'Ausilio: il trequartista potrebbe tornare tra i convocati, ma appare distante dalla condizione utile per scendere in campo dal primo minuto. Nel frattempo ecco Toscano che sembra pronto alla prima maglia da titolare in campionato dopo i 28 minuti nella prima giornata a Picerno e i 13 domenica scorsa al “Partenio-Lombardi”.