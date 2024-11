Potenza-Avellino, Biancolino: "Più cattiveria e concentrazione" Domani (ore 12.30) la gara del "Viviani" tra i rossoblu e i biancoverdi

"Ho trovato uno spogliatoio pieno di ragazzi che sanno di essere reduci di non aver fatto buona gara". Così Raffaele Biancolino si è espresso in conferenza stampa verso la gara Potenza-Avellino, in programma domani (ore 12.30) al "Viviani": "Abbiamo perso 3 punti in casa, sappiamo di dover affrontare la prossima partita con più cattiveria e più concentrazione. Sembrano tutte frasi fatte, ma dobbiamo essere intelligenti e capire quale partita fare per riprendere il nostro cammino. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Non sarà facile perché troveremo una squadra tosta. Occorre non fidarsi di nessuno e dare sempre il massimo come se di fronte ci sia sempre la prima della classe.

"Toscano? Vedremo domani"

"Il turnover mancato? Non abbiamo pagato la stanchezza. A Trapani come abbiamo fatto? Non credo che abbiamo fatto male. Più si gioca e più la squadra fa bene... si deve valutare anche la settimana di impegni e capire in che condizione è tutto il gruppo. Darei la possibilità a tutti, ma ci sono gli allenamenti, ci sono le condizioni di una squadra che stava facendo bene. Questo non significa che gli altri non siano all'altezza. Il Potenza ha fatto 4 gare senza fare modifiche all'undici iniziale. Se c'è da cambiare qualcosa lo farò senza problemi. Chi starà meglio giocherà. Ho un gruppo sano. Toscano? Non posso venire qui e dire come sta, stanno bene tutti. In campo, però vanno, in 11. Mi dispiace chi non parte dall'inizio".

"Non inventavo nulla prima del 6-0"

"Come si riparte? Sempre con il lavoro e tenendo tutti con la massima concentrazione facendo sentire importante tutti. Non mi inventavo nulla dopo il 6-0. La C è questa. Se non sei concentrato e cattivo può arrivare lo scivolone. Ti puoi attendere di tutto. Gara dopo gara dobbiamo dare il massimo e abbiamo tempo. De Vito? Non l'ho sentito, mi aspetto una squadra che ha voglia di fare bella figura e che vive un buon periodo. Lottano nella parte alta della classifica. Il Potenza prova a giocare e lo fa anche molto bene".