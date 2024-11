Potenza-Avellino: D'Ausilio ancora out, l'elenco dei convocati Tre biancoverdi ai box verso la sfida del "Viviani" (calcio d'inizio alle 12.30)

Michele D'Ausilio resta ai box al pari di Paolo Frascatore e Luca Palmiero in casa Avellino. "Edema diffuso dei tessuti muscolari del flessore della gamba destra" e l'ex Cerignola non sarà a disposizione di Raffaele Biancolino per la sfida del "Viviani" contro il Potenza, in programma domani (ore 12.30). Lesione muscolare al flessore sinistro per Frascatore, al soleo della gamba sinistra per Palmiero. Manuel Llano sconterà il secondo delle tre giornate di squalifica rimediate con l'espulsione a Trapani.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 56 Enrici, 94 Liotti

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 21 Armellino, 24 Sounas, 25 Toscano, 51 Arzillo, 55 Mutanda

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 57 Campanile, 91 Vano

"Damiano Cancellieri e Daniel Sannipoli non sono inclusi nella lista dei 23 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.213/L del 18/03/2024"