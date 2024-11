Potenza-Avellino 0-0, Cionek: "Volevamo la vittoria, ma è un punto guadagnato" Il commento del difensore biancoverde al termine del match del "Viviani"

"Dopo la sconfitta con il Taranto non era facile metterci a posto, però siamo venuti con l'idea di tornare a fare quello che abbiamo fatto dall'arrivo di Biancolino, ovvero ritrovare le nostre giocate, provare a vincere non rischiando nulla. Non si può sempre vincere con 4, 5 o 6 gol di scarto". Così Thiago Cionek si è espresso al termine di Potenza-Avellino 0-0 al "Viviani": "Nei fatti abbiamo guadagnato un punto sul Benevento e ora c'è lo scontro diretto. La stanchezza? Siamo preparati al calendario con una rosa lunga. - ha spiegato il difensore biancoverde - Ci sono turni infrasettimanali, c'è la Coppa, c'è stanchezza, ma siamo chiamati a rispondere sempre. C'è fiducia per il futuro, vogliamo vincere nel prossimo turno per tornare in un'ottima posizione e giocarci tutto fino alla fine. La fase da fuori lista? Non è stato facile allenarmi da solo, ma ero sempre pronto alla chiamata. Biancolino mi ha reinserito. Mi ha fatto sentire importante e come ho fatto sempre nella mia carriera sto dando e darò il massimo”.