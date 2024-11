Benevento-Avellino: ecco l'arbitro. Niente trasferta per i tifosi irpini Manca solo l'ufficialità, ma si profila lo stop ai residenti in Irpinia per il derby

La gara Benevento-Avellino, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma domenica (ore 17.30) al "Vigorito", sarà diretta da Andrea Calzavara della sezione di Varese, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ermanno Minafra della sezione di Roma 2 e Giuseppe Luca Lisi della sezione di Firenze con Edoardo Gianquinto della sezione di Parma quarto ufficiale. C'è un solo precedente con Calzavara per l'Avellino: il 2-0 Picerno sui lupi del 26 novembre 2023. Due, invece, i precedenti con il Benevento per il fischietto lombardo: l'1-0 sulla Virtus Francavilla dell'11 settembre 2023 e l'1-1 con l'Audace Cerignola del 15 febbraio scorso. Nel frattempo, manca solo l'ufficialità, ma per il derby si profila il divieto di trasferta per i residenti in provincia di Avellino.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Quindicesima Giornata

Benevento - Avellino: Calzavara

Catania - Trapani: Ancora

Cavese - Taranto: Zago

Foggia - Casertana: Restaldo

Giugliano - Potenza: Sfira

Latina - Crotone: Leone

Monopoli - Audace Cerignola: Ubaldi

Sorrento - Picerno: Picardi

Team Altamura - ACR Messina: Diop