Avellino: riecco D'Ausilio, Frascatore e Palmiero. Le ultime dal "Partenio" Domenica (ore 17.30) la gara contro i giallorossi al "Vigorito"

Ripartenza al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino dopo il pari a reti bianche con il Potenza al "Viviani". Sembra profilarsi il no alla trasferta dei tifosi biancoverdi al "Vigorito" per il derby con il Benevento. Non c'è l'ufficialità, ma filtra il divieto per i residenti in Irpinia. Alla base della decisione potrebbe esserci l'analisi di quanto accaduto nel match dello scorso anno e anche degli scontri registrati domenica scorsa al termine di Potenza-Avellino. Nel frattempo, sul sintetico del "Partenio-Lombardi" riecco Michele D'Ausilio, Paolo Frascatore e Luca Palmiero: il trequartista, il terzino sinistro e il regista cercano lo sprint verso la gara con il Benevento. Cosimo Patierno ha lavorato a parte seguendo il percorso personalizzato che lo vede lontano dal gruppo lungo la settimana per poi forzare nelle gare ufficiali. Anche Tommaso Cancellotti ha sviluppato un lavoro differenziato, ma di semplice gestione: la condizione del terzino destro non sembra destare particolare preoccupazione allo staff tecnico.