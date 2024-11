Avellino: Frascatore, Palmiero e D'Ausilio titolari nel derby L'undici iniziale biancoverde per la sfida della quindicesima giornata di Serie C

Recuperati in settimana e subito titolari: tornano dal primo minuto Michele D'Ausilio nel ruolo di trequartista, Paolo Frascatore da terzino sinistro e Luca Palmiero da regista nell'undici iniziale schierato da Raffaele Biancolino per il suo Avellino contro il Benevento nel derby del "Vigorito" (calcio d'inizio alle 17.30) per la quindicesima giornata del campionato di Serie C (girone C). Venerdì i pari a reti bianche tra il Foggia e la Casertana e il 2-1 del Catania sul Trapani. Ieri il pari (1-1) tra il Sorrento e il Picerno e il ko del Giugliano con il Potenza (1-2). Nel pomeriggio il Team Altamura ha superato l'ACR Messina con il finale di 2-1. Alle 17.30 Benevento-Avellino, Cavese-Taranto e Latina-Crotone. Domani (ore 20.30) Monopoli-Audace Cerignola. Rinviata Juventus Next Gen - Turris.

Così dal primo minuto

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Patierno, Gori. All. Biancolino. A disp. Marson, Rocca, Russo, Redan, Tribuzzi, Armellino, Toscano, Cionek, Benedetti, Arzillo, Mutanda, Campanile, Vano, Liotti