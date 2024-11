Avellino: due giornate di squalifica per Tribuzzi e Visconti Palmiero raggiunge Sounas nell'elenco dei calciatori in diffida

L'Avellino perde Alessio Tribuzzi che con il rosso diretto a fine gara dopo Benevento-Avellino ha rimediato due giornate di squalifica. "Tentativo di colpire un avversario con un calcio all'altezza del gluteo senza riuscirci": questa la motivazione dei due turni di stop. Anche il preparatore dei portieri Pasquale Visconti non sarà in panchina per due turni con ammenda di 500 euro: "condotta non corretta nei confronti di due tesserati avversari al rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo". Luca Palmiero, con il quarto giallo in campionato, raggiunge Dimitrios Sounas nell'elenco dei calciatori in diffida (con la quinta ammonizione scatta un turno di squalifica).

Squalifica per due gare effettive - Alessio Tribuzzi (Avellino) "per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, subito dopo il fischio finale a gioco fermo, tentava di colpirlo con un calcio all’altezza del gluteo senza riuscirci. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario, attesa l’integrazione di un mero tentativo e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della stessa a gioco fermo".

Squalifica per due gare effettive e 500 euro di ammenda - Pasquale Visconti (Avellino) "per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti di due tesserati avversari in quanto, nel corso di uno scontro, li spingeva con le mani all’altezza della spalla, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la perpetrazione della stessa nel corso di un confronto fra più persone (supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva)".